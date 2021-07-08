Литовский бизнес не видит возможности трудоустройства нелегальных мигрантов

Литву наводнили сотни мигрантов из Ирака, Конго и Камеруна, однако они не нужны литовским работодателям даже в качестве неквалифицированной рабочей силы. В сфере строительства нужны люди, обладающие хотя бы минимальной квалификацией, поэтому из массы беженцев надо было бы искать таких людей, сказал глава компании Hanner Арвидас Авулис. Транспортные компании не думают, что среди мигрантов есть хотя бы один водитель. Шансов на трудоустройство этих людей в Литве нет, значит, они станут получателями пособий до того, как их депортируют или им дадут вид на жительство в стране.

Несмотря на нехватку работников, литовский бизнес не видит возможности трудоустройства нелегалов. Водить большегрузные машины они не могут, поскольку у них нет соответствующей квалификации для работы в ЕС. Нет у них и навыков работы в сфере строительства. Даже клининговые компании утверждают, что предлагают, скорее дополнительную работу, а постоянные вакансии - это всего несколько сот мест на всю Литву.

Предприниматели рекомендуют делать все возможное для депортации мигрантов и ввоза квалифицированных специалистов, которых в Литве очень не хватает. Более того – в Литве есть 240 000 безработных, которые не могут найти себе рабочее место.

Директор Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте заверила, что возможности мигрантов закрепиться в Литве практически равны нулю – ни о какой законной трудовой деятельности не может быть и речи.

Авулис отметил, что в сфере строительства в Литве требуются квалифицированные специалисты - отдельщики, бетонщики и т.д. "Всегда лучше ввозить ту рабочую силу, которая нам нужна, а не наоборот, когда появляются какие-то люди, и мы думаем, что же с ними делать. Конечно, какую-то работу им найти можно, но, думаю, лучше будет бороться с этим явлением, чтобы мигранты не попадали в нашу страну", – сказал он.

"Подходящие работники есть в соседних странах, в Беларуси, например, но сейчас со стороны правительства мы видим равнодушие и непонимание в вопросе ввоза работников", – сожалел Авулис.

"Я считаю, что таких работников могли бы принимать компании, занимающиеся вывозом и уборкой мусора, клининговые компании. В Германии, Великобритании такую работу выполняют именно те люди, о которых мы говорим. Я не видел ни одного британца или немца, который собирал бы мусор и вывозил контейнеры. Может, в этом секторе есть перспектива. В строительном секторе нужна хотя бы минимальная квалификация и способности", – заметил он.

Малый и средний бизнес также не видит возможности трудоустройства мигрантов.

"Знаете, у нас в Литве есть 240 000 безработных. У нас есть 40 000 свободных рабочих мест – значит, эту проблему Литва должна решать за счет своих ресурсов. Я не могу сказать, помогут ли тут мигранты – надо смотреть, кто они, какая у них специальность, почему едут сюда. Вероятно, это экономические мигранты. Этот вопрос должно решать правительство", – сказала председатель совета Малого и среднего бизнеса Даля Матукене.

"В первую очередь человек должен хотеть работать. Он должен быть мотивирован. Из того, что я слышу, я понимаю, что они вообще не хотят оставаться в Литве, просто воспользуются ею на время. Кто хочет работать, приезжает из третьих стран с разрешением на работу", – заметила она.

Владелец клининговой компании CorpusA Эгидиюс Сакалаускас заметил, что такая работа на полный рабочий день - редкость, поэтому мигрантам это не подойдет.

"В нашем секторе нет острой нехватки работников и требуется определенная квалификация. При этом зарплаты в этом секторе не очень большие. Большая часть предлагаемых мест не рассчитана на полную занятость, поэтому это скорее приработок, чем основная работа", – сказал Сакалаускас. По его словам, если бы мигрантов пришлось интегрировать, то они могли бы занять не больше 5% мест.

Он заметил, что в этом секторе, максимальная зарплата - 500 евро в месяц.

По его словам, для беженцев с Востока такая сфера деятельности вряд ли будет привлекательной.

Генсек ассоциации Linava Зенонас Буйвидас заверил, что мигранты заслуживают сочувствия, но работа в транспортном секторе для них вряд ли найдется.

"Им сначала надо пройти курсы, повысить квалификацию", – сказал он, напомнив о том, что в Литве немало и своих безработных.

Гудзинскайте заметила, что мигранты не могут работать в Литве, пока не получат убежище.

"Юридически это невозможно, поскольку они пришли в Литву незаконно", – сказала она.

По ее словам, большая часть мигрантов просит убежища. Им его предоставят, если будут данные о том, что на родине они сталкиваются с преследованием, тогда они и смогут работать в Литве.

"Но среди этих людей таких практически нет. Поэтому перспективы трудоустройства этих людей равны 0", – сказала Гудзинскайте.

Что же тогда с ними делать? С ними будут работать, выяснять их личности, потом свяжутся со страной, гражданами которой они являются и начнут процедуру депортации на родину.

Представитель СОГГ Гедрюс Мишутис сказал, что большая часть мигрантов приехала из Камеруна, Ирака и Конго.

Перед их депортацией ДМ должен рассмотреть их заявки на получение статуса беженца.

"Поскольку в странах, откуда родом эти люди, нет литовского посольства, приходится действовать через посольства других стран, в процедуре депортации участвуют международные организации", – сказал Мишутис, заметив, что каждая заявка рассматривается 2-3 месяцев, однако мигранты еще могут обжаловать эти решения.

Он заметил, что среди мигрантов практически нет тех, кто мог бы законно остаться в Литве. Он заметил, что после принятия решения отказать в убежище, одни уезжают сами, а в высылке других участвуют международные организации. Депортацию компенсируют из фондов ЕС. Мишутис подтвердил, что нелегалы не могут законно работать в Литве.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!