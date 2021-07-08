Выясняются обстоятельства угона самолета, полиция расследует две версии

В среду утром в Литве было совершено необычное преступление - известный мужчина угнал самолет на Поцюнайском аэродроме (Пренайский район) и совершил посадку на полях у деревни Чудишкяй. Выясняются и версии этого преступления.

Самолет угнал и имущество аэродрома испортил (поджег) известный литовский парашютист. В 1996 г. ин с коллегой установил рекорд Литвы, подняв в небе самый большой флаг страны. Правда, в 2019 г. этот рекорд был улучшен.

По сведениям Delfi, полиция расследует две версии, которые послужили причиной совершения этого преступления.

Первая - простая. Обнаруженный у самолета Ан-2 мужчина был пьян (2,23 промилле). Поэтому не исключено, что причиной совершения преступление был алкоголь.

Правда, глава клуба каунасских парашютистов Кястутис Милишаускас сомневается в том, что причиной былой пьянство. Он считает, что мужчина мог напиться после посадки.

Вторая версия - он мог хотеть покончить с собой. Кстати, в редакцию портала поступило анонимное сообщение о том, что причиной инцидента мог быть конфликт между парашютистами.

Департамент полиции сообщает, что 7 июля, в 8.30 ч. в Поцюнай обнаружили исчезновение самолета. Полицейским, получившим сообщение об угоне, потребовалась помощь пожарных-спасателей и саперов. Подозревают, что на территории аэродрома были подожжены помещения, внутри обнаружена самодельная взрывчатка. Обнаруженный предмет увезли саперы антитеррористической группы "Арас". Операция по поиску самолета длилась полдня. Самолет был обнаружен в 15.30 ч. в Пренайском районе, в полях у деревни Чудишкяй. Недалеко от самолета лежал подозреваемый (1966 г.р.). Он был пьян (2,23 промилле). Его закрыли в КПЗ.



Об этом инциденте сообщили 7 июля после обеда, когда в фейсбуке появилась заметка с просьбой откликнуться людей, которые видели утром самолет над Пренай, Бирштонасом, Алитусом или Каунасом. На просьбу о помощи откликнулось немало людей, которые видели самолет в Пренай, когда стоял густой туман, рядом с многоквартирными домами.

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