Анушаускас: установка проволочного барьера на границе с Беларусью начнется на днях

Возведение физического барьера из колючей проволоки с целью управления потоками мигрантов на границе с Беларусью должно начаться в четверг или пятницу, сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Скорее всего, что уже сегодня или, самое позднее, завтра, начнется, но, конечно, только начнется. Насколько мне известно, уже дано поручение предприятиям, которые производят, начать намотку проволоки, и если будет поручение покрыть всю границу, без сомнения, помимо тех мест, которые уже покрыты, это на сколько-то затянется, потому что каждое из предприятий производит пять километров в день", - сказал BNS Анушаускас.

Как подтвердили BNS представители армии, ограждение будет оборудовано из спиральной колючей проволоки - катушек колючей проволоки, которые укладываются друг на друга и скрепляются между собой посредством специальным колышков.

Анушаускас сказал, что этот опасный барьер будет действовать как "останавливающее средство", чтобы хотя бы на короткое время задержать мигрантов на границе до прибытия пограничников.

"В данном случае это останавливающее воздействие - пока ограждение будет преодолено, это преодоление может быть зафиксировано всеми средствами, и можно будет быстрее отреагировать на место нарушения, пока его не пересекли", - сказал министр.

"Мы просто декларируем, что мы закрываем этот открытый (Александром - ред.) Лукашенко путь, и после предстоящих на следующей неделе изменений и дополнений правовых актов о сокращении сроков рассмотрения просьб (о предоставлении убежища - ред.) экономические мигранты, не политические беженцы, будут возвращены в их родные страны. Так что - огромные материальные убытки для тех людей, которых режим Лукашенко использует для этой гибридной атаки", - сказал он.

Литва в последнее время сталкивается с возросшими более чем в десять раз потоками мигрантов на границе с Беларусью. Литовские должностные лица говорят, что это - организованная белорусским режимом гибридная атака против Литвы. В этом году на границе с Беларусью задержано в общей сложности 1509 нелегальных мигрантов.

Правительство в этой связи объявило экстремальную ситуацию в стране, собирается строить палаточные городки и городки из модульных домов для мигрантов, согласует визиты делегаций в Турцию и Ирак - из этих стран через Беларусь идут крупнейшие потоки мигрантов.

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