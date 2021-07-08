Премьер-министр: Украина совершает большой прогресс, но еще нужны усилия в борьбе с коррупцией

Украина совершает огромный прогресс в реализации реформ, невзирая на войну, но еще требуются усилия в борьбе с коррупцией и в реформировании правовой системы, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Украина вынуждена реализовывать реформы в значительно более сложных условиях, чем те, что были у нас, поскольку одновременно должна защищаться от военной агрессии, а часть ее территории оккупирована. Но, невзирая на войну, Украина значительно быстрее реализует реформы, чем за весь период до Майдана", – заявила И. Шимоните в четверг на пресс-конференции в Сейме.

"Идет земельная реформа, реформы в банковском, энергетическом секторах, децентрализация управления, госуправления, достижения цифровой трансформации впечатляют. Мы видим огромный прогресс, но всегда остаются сферы, где требуется больше усилий, и, прежде всего, это борьба с коррупцией и реформа правовой системы, а также повышение прозрачности управления в госкомпаниях", – сказала премьер Литвы.

Украинский премьер Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции отметил, что борьба с коррупцией, теневой экономикой - это приоритетные задачи страны.

"Теневая экономика составляет большую часть в Украине, возможно решением могла бы быть реформа управления компаниями. У нас 35 тыс. компаний в госуправлении, и мы должны улучшать управление ими, поощрять приватизацию таких компаний", – сказал украинский премьер.

"У нас есть прекрасные примеры приватизации небольших компаний, реальность даже превзошла наши ожидания, важнее всего приватизация и улучшение управления", – сказал Д. Шмыгаль.

В четверг в Сейме Литвы проходит вторая часть Конференции по реформам в Украине. В двухдневном мероприятии участвуют президенты Литвы и Украины Гитанас Науседа и Владимир Зеленский, премьеры двух стран, спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

Участниками конференции являются министры и должностные лица Украины, стран ЕС, НАТО и других стран, представители международных организаций, бизнеса и гражданского общества.

Ранее форум по украинским реформам проходил в Лондоне, Копенгагене и Торонто.

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