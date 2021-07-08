Малый бизнес в Литве не может заставить людей работать и просит снизить пособия

Несмотря на то, что в Службе занятости Литвы зарегистрированы больше 200 000 безработных, представители малого и среднего бизнеса говорят, что не могут найти работников. По их словам, ситуация ухудшается потому что люди выбирают не работу, а пособия. Представители власти говорят, что чаще всего безработным не хватает социальных навыков или у них нет необходимой квалификации. Профсоюзы в свою очередь отмечают, что работодатели должны улучшать условия труда и повышать зарплаты.

Представитель совета Литовской ассоциации малого и среднего бизнеса Нийоле Чейчене сказала, что не хватает механизма, который заставил бы людей работать.

"Выплаты немаленькие, их платят в течение продолжительного времени, поэтому нет механизма, который мог бы заставить человека работать. Самое страшное, что сейчас бизнес не может восстановиться после карантина", – заметила она.

"Хотелось бы, чтобы выплаты стали меньше, чтобы нашли механизм, который заставил бы людей работать", – продолжила Чейчене.

По ее словам, люди часто регистрируются в Службе занятости и работают нелегально.

Вице-министр социальной защиты и труда Витаутас Шилинскас сказал, что уровень безработицы сейчас быстро сокращается, а количество работающих достигает докризисного уровня.

"На сегодняшний день у нас много работающих людей, по данным "Содры", у нас почти 1,3 млн. работающих жителей, а всего у нас 1,7 млн. жителей трудоспособного возраста. Мы видим 400 000 человек, которые могли бы работать, но не работают, в эту группу попадают инвалиды и студенты", – заметил он.

Шилинскас не согласен, что люди с большим удовольствием выбирают пособие, а не работу. Он сказал, что чаще пособия выбирают люди с алкогольной зависимостью и нехваткой социальных навыков или же те, у кого нет возможности доехать до места работы или кому не с кем оставить детей или больных родителей, а также люди, у которых нет необходимой квалификации.

"Я согласен с тем, что работников не хватает, но надо привлечь тех, кто не работает, например, работает всего около 30% инвалидов, а ведь могло бы работать и больше", – прибавил вице-министр.

Глава Службы занятости Инга Балнаносене сказала, что надо думать о переквалификации работников и создании таких постоянных рабочих мест, с которых человек не хотел бы уйти через месяц.

"Когда человек говорит, что не работает, надо услышать причину. Ведь о принудительной работе говорят в соседней стране, может не надо обращать свой взор туда, мы - намного более солидная страна, давайте сплотимся, подумаем, возьмем на вооружение наилучший опыт и будем решать эту проблему шаг за шагом", – сказала она.

По ее словам, бизнес должен активнее участвовать в переквалификации работников, принимать людей на практику, в подмастерья.

"Не хватает медсестер, но люди туда не идут на работу, поскольку боятся, не хотят прививаться, особенно люди старшего возраста, сейчас у нас есть много рабочих мест в этой сфере во всей Литве. То же самое со строителями, парадокс - неквалифицированные работники не нужны. У нас есть много людей с опытом работы на стройке, которые утратили квалификацию, а мы вместо того, чтобы их переквалифицировать, привозим работников из третьих стран", – сказала Балнаносене.

"Много свободных мест в сфере сельского хозяйства, Люди идут, а потом возвращаются и говорят, что не пойдут туда, поскольку там работу предлагают по специальным квитанциям по предоставлению услуг", – сказала она.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене считает, что найти работников помогут большие, чем сейчас, зарплаты и хорошие условия труда.

"Мы могли бы найти работников, если бы речь шла о больших зарплатах. Повышение зарплат, улучшение условий работы, может, сочетание режима работы и отдыха, семейных обязанностей и работы, чего сейчас очень не хватает", – заметила она.

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