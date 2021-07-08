В ходе реформы Департамента госбезопасности службу покинули десятки работников

В ходе реорганизации Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы работу в нем покинули несколько десятков сотрудников разведки, среди них и заявитель, сообщивший в 2019 году ведомствам о возможно незаконных действиях в расследовании в отношении окружения президента Литвы Гитанаса Науседы.

Работники, лишившиеся работы, отметили в интервью порталу, что реорганизацию было решено провести после того, как заявитель предоставил информацию председателю Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма, одновременно стремились избавиться от лиц, не лояльных руководству ведомства.

По данным портала, часть работников в результате реформы были уволены, а часть ушла еще до ее завершения. Среди покинувших ДГБ были и лица, занимавшие руководящие должности.

Также работу в ДГБ покинул и получившее статус заявителя должностное лицо высокого ранга, которое в 2019 году обратилось к председателю парламентского КНБО Витаутасу Бакасу по поводу возможно незаконных действий ДГБ. Delfi.lt отмечает, что он покинул должность сам, еще до завершения реформы.

BNS напоминает, что директор ДГБ Дарюс Яунишкис 1 июля прошлого года публично заявил, что инициирует реформу структуры разведслужбы.

Высокопоставленный сотрудник разведки, который получил статус заявителя, информировал тогдашнего председателя КНБО сейма Витаутаса Бакаса, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.

ДГБ эти подозрения отрицал и пояснил, что действовал в рамках закона.

После проведения расследования по этому заявлению КНБО констатировал, что ДГБ действовал законно, проверяя окружение кандидатов в президенты, однако предложил менять порядок работы и отказаться от устных указаний о проверке лиц.

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