Советник президента: в Литве ждут больше сотрудников Frontex

В связи со значительным ростом нелегальной миграции из Беларуси, в Литву должны прибыть больше сотрудников Европейского агентства охраны границ и береговой линии Frontex, заявила советник президента Литвы Гитанаса Науседы Аста Скайсгирите.

"Как известно, их в Литву прибыло уже 30. Еще планируется пополнение", – сказала в четверг радиостанции LRT старший советник президента по вопросам внешней политики Скайсгирите.

Точное число она не назвала.

Frontex решило направить в Литву 30 представителей еще до пика кризиса с мигрантами, который был достигнут на минувшей неделе, когда в страну за сутки из Беларуси прибывали более ста нелегальных мигрантов.

По словам Скайсгирите, президент на последнем саммите ЕС поднимал вопрос миграции из Беларуси, и "действительно получил поддержку и понимание" в этом вопросе.

По ее словам, греческий премьер Кириакос Мицотакис на заседании Совета руководителей ЕС отозвался на просьбы Литвы о помощи и сказал, что Греция могла бы поделиться опытом в управлении миграционным кризисом.

Сама Греция в середине минувшего десятилетия столкнулась с огромной волной миграции, когда просители убежища из стран Ближнего Востока массово хлынули в страну через Средиземное море.

"Мы ждем помощь от всех, и, конечно, это следует делать как можно быстрее", – сказала Скайсгирите.

В Литву из Беларуси в этом году попали уже более 1500 нелегальных мигрантов.

Литовские должностные лица утверждают, что рост нелегальной миграции является гибридной атакой против Литвы со стороны белорусского режима.

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