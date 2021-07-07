Литва высылает из Вильнюса большинство белорусских дипломатов

Министерство иностранных дел Литвы в четверг объявило о решении сократить до минимума дипломатическое присутствие Беларуси. Основная часть дипломатического персонала, работающего в посольстве Беларуси в Вильнюсе, должна покинуть Литву. Это в ответ на аналогичный шаг Минска.

Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что Литва разрешила Беларуси оставить в стране одного консульского работника и трех технически-административных работников.

Gabrielius Landsbergis Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Министерство иностранных дел (МИД) Беларуси во вторник сообщило, что сокращает персонал посольства Литвы до минимума, пока не будут прекращены "недружественные, нагнетающие конфронтацию инициативы Литвы в отношении Беларуси".

Персонал посольства сокращается до одного консульского работника и трех технических и административных работников.

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