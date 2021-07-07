Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что Литва разрешила Беларуси оставить в стране одного консульского работника и трех технически-административных работников.

Gabrielius Landsbergis
Foto: DELFI / Josvydas Elinskas
Статьи по теме:
Тихановская: направление нелегальных мигрантов и закрытие посольств - отвратительная месть режима Литве и ЕС  (14)
Президент Литвы: сокращая посольство в Минске, режим "заботится только о своем выживании"  (17)

Министерство иностранных дел (МИД) Беларуси во вторник сообщило, что сокращает персонал посольства Литвы до минимума, пока не будут прекращены "недружественные, нагнетающие конфронтацию инициативы Литвы в отношении Беларуси".

Персонал посольства сокращается до одного консульского работника и трех технических и административных работников.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!