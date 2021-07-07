С 1 сентября дети в Литве вернутся в школы, ждут новые правила

Министр науки, образования и спорта Литвы сообщает, что осенью все ученики должны вернуться за парты, а тестирование на коронавирус станет таким же обычным явлением, как и рядовая медкомиссия.

По словам министра образования Юргиты Шюгждинене, проблем немало, одна из них - это нехватка учителей. По словам политика, сейчас ищут 400 учителей.

"Кое-где действительно не хватает учителей математики, естественных наук, литовского языка и литературы, а некоторых специалистов слишком много. Ситуация отличается в зависимости от муниципалитета", - сказала министр.

"Сейчас ситуация изменилась – у нас много привитых людей. Конечно, надо ускорять темпы вакцинации, сейчас у нас есть 48% людей с иммунитетом, ситуация совсем иная и в больницах, снизилась смертность. Конечно, штамм "дельта" может заставить корректировать ситуацию, но мы выучили урок, мы готовы к работе в других условиях, кроме того, больших опасностей уже нет", - сказала министр.

На вопрос, как будут обстоять дела с детьми, которых пока нельзя прививать или родители которых выступают против вакцинации, министр ответила, что в нынешних условиях должны будут рекомендовать тестирование.

"Проверка здоровья обязательна, поэтому, я думаю, хотя пока такого решения правительство не приняло, но перед возвращением в классы будет рекомендовано тестирование", – сказала Шюгждинене.

От ситуации будет зависеть, что будет, если некоторые родители откажутся от тестирования детей.

"Как и в прошлом году, в зависимости от пандемической ситуации, будет приниматься соответствующее решение. (...) Мы должны быт готовы побуждать детей к добровольному тестированию. Мы должны создавать культуру доверия к проверке здоровья или тестированию. Мы должны быть готовы, на случай ухудшения ситуации, чтобы не было удивления", - сказала министр.

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