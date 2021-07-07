Павилёнис: в связи с действиями минского режима союзников попросят о солидарности

В связи с решением минского режима сократить число сотрудников посольства Литвы в Беларуси союзников попросят о солидарности, говорит председатель Комитета Сейма Литвы по иностранным делам (КИД) Жигимантас Павилёнис.

"Это еще раз показывает, что Александр Лукашенко пытается закрыть себе все пути на Запад искусственно, не имея никаких полномочий народа. Литовцы - народ, который, наверное, первый прокладывает белорусам пути в Европу, к человеческой жизни, но, видимо, эти принципы неприемлемы", - сказал парламентарий в среду BNS.

По его словам, КИД Сейма в пятницу проведет заседание, на котором обсудит позиции вместе с Министерством иностранных дел (МИД).

"Я, в свою очередь, со вчерашнего дня согласую определенные позиции с председателями КИД других наших союзников, чтобы до отъезда нашего министра в Брюссель и поднятия этих вопросов была и политическая позиция парламентов", - сказал Ж. Павилёнис.

Он пока отказался раскрыть содержание этих бесед, однако результаты и общая позиция должны появиться еще на этой неделе.

"Я очень хочу, чтобы это было на текущей неделе, чтобы было политическое основание - сигнал солидарности и поддержки Литвы от парламентов, чтобы министр мог на административном уровне просить правительство о вполне конкретных мерах солидарности", - заметил он.

В пятницу также планируется выездное заседание КИД и Комитета по национальной безопасности и обороне на границу.

По словам Ж. Павилёниса, в связи с наплывом мигрантов ожидается помощь от западных партнеров в плане переговоров со странами, откуда едут мигранты, а также ожидается помощь институций Евросоюза.

МИД Беларуси во вторник сообщил, что сокращает персонал посольства Литвы до минимума, пока не будут прекращены "недружественные, нагнетающие конфронтацию инициативы Литвы в отношении Беларуси".

Персонал посольства сокращается до одного консульского работника и трех технических и административных работников.

МИД Литвы утверждает, что готовит ответные меры для Беларуси.

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