ДТП на дороге Шяуляй-Паланга, есть пострадавшие

На дороге Шяуляй-Паланга столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Из-под обломков легковушки пострадавшего извлекали пожарные-спасатели. Из-за ДТП ограничено движение на части дороги Тельшяй-Плунге.

В среду, после 10 ч., по номеру 112 поступило сообщение о ДТП у деревни Иркиняй, звонивший сказал, что пострадал один человек.

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене сказала Delfi.lt, что пожарные освободили водителя легковушки, который оказался под обломками. Его передали в руки врачей. Помощь потребовалась и пассажиру легковушки, который из машины выбрался сам.

Водитель тягача не пострадал.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!