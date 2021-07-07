Кризис мигрантов за кадром: в час Х им сказали покинуть Беларусь и показали, куда идти

Вице-министр внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс в передаче Info diena на ЛНК сказал, что пресечь поток нелегальных мигрантов непросто.

Он назвал несколько возможных решений.

"Во-первых надо найти точки соприкосновения со странами, откуда приезжают мигранты. Один из вариантов - политические контакты с правительством Ирака. В ближайшее время планируется визит министра иностранных дел. Поскольку самый большой источник - рейс Багдад-Минск, который рекламируют в Ираке", – сказал он.

Другая проблема – мигранты из Африки.

"После общения с нелегалами выясняется, что они были в Беларуси, потом в час Х им велели покинуть территорию Беларуси, показали путь в Литву", – сказал вице-министр, заметив, что тут действовать сложнее.

Абрамавичюс сказал, что следовало бы упростить процедуру предоставления убежища.

"Все они просят убежища. Эта процедура строго расписана в законе. Они сразу же просят убежища, как только сталкиваются с пограничником или полицейским. Тогда вступает в силу механизм рассмотрения статуса беженца. Это сложный процесс в Литве. Как ответ, можно было бы упростить процедуру", – сказал вице-министр.

"Я не думаю, что мигранты представляют какуп-то опасность для местных жителей. По крайней мере те, которые задержаны. Есть ли где-то те, кого не задержали, не можем сказать, возможно, какой-то процент есть. А истории разные. Чтобы их узнать, надо общаться. Но на каком языке? Курдском, африканском? 2/3, а может и больше, приходят безо всяких документов, они их сознательно уничтожили. Поэтому до сих пор не идентифицированы около 500 человек, неизвестно, откуда они родом", – сказал Абрамавичюс.

"А что касается ситуации со "студентами", там не все понятно. Подозрительно звучит - 500 студентов Гродненского университета, сколько-то, конечно, может быть", – заметил он.

Он сказал, что тысячи иракцев и курдов рвутся в Европу, не в Литву, а в Германию или Швецию.

"Этот процесс наблюдается с 2016 года. Тут нет ничего нового, кроме того, что Беларусь открыла восточный путь. Так поступала Турция, а сейчас это делает Беларусь. Ничего нового, только в эпицентре Литва", – заметил Абрамавичюс.

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