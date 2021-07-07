В Литве рассматривают вариант обязательного тестирования на ковид большего числа категорий работников

Министерство здравоохранения Литвы рассматривает возможность обязательного периодического тестирования на COVID-19 для непривитых и не переболевших ковидом продавцов, работников кафе, водителей общественного транспорта и большегрузных машин, ведущих мероприятий и представителей других профессий.

Как сказала BNS главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене, эти изменения сейчас проходят согласование.

"Аргументы простые - из-за распространения штамма "дельта". Мы считаем, что болеют именно непривитые люди, и хотим усилить наблюдение, надзор, чтобы случаи можно было максимально быстро выявлять и контролировать", - сказала Ашоклене.

В проекте правительственного постановления предусмотрено, что такая обязанность будет введена для лиц, занимающихся международными грузоперевозками, перевозками общественным транспортом и пассажирскими перевозками, организаторов и ведущих развлекательных мероприятий.

В список также войдут работники сферы общественного питания и розничной торговли, государственного администрирования.

Ашоклене подчеркнула, что список также будет включать работников кафе, баров, кассиров магазинов, если они не привились от COVID-19 и не переболели этим заболеванием.

Сейчас обязательно и периодически тестироваться на коронавирус должны работники сферы здравоохранения, учреждений длительного ухода и опеки, образования, включая летние детские лагеря.

Национальный центр общественного здоровья утверждает, что в Литве уже наблюдается внутреннее распространение опасного штамма "дельта", который грозит четвертой волной. Ранее фиксировались только привозные случаи - по данным за прошлую неделю, в Литве выявлено 23 таких случая.

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