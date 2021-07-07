В Вильнюсе планируют ввести плату за стоянку во дворах многоквартирных домов

В Вильнюсе планируют ввести плату за стоянку во дворах многоквартирных домов, бесплатно машины смогут оставлять только жители (одна машина на семью), а гостям или владельцам нескольких авто придется платить за стоянку.

"Мы предупреждаем, как раз горсовет начинает рассматривать соответствующий проект, в рамках которого установят зону паркинга для жителей(...) Одну машину каждая семья сможет держать бесплатно, а гостям и владельцам нескольких машин, придется платить", – сказал в среду мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

По его словам, так хотят освободить дворы от неиспользуемых автомобилей.

"Мы хотим освободить дворы от неиспользующихся автомобилей и дать жителям реальную, а не теоретическую возможность парковаться у дома", – сказал мэр.

По его словам, если проект утвердят на ближайшем заседании горсовета, то он начнет действовать с осени. Глава Вильнюса сказал, что сначала такая система будет внедряться там, где об этом попросят жители.

"Начнем внедрение там, где жители изъявят такое желание сами", – сказал Шимашюс.

Представитель "Услуг сообщения" Йонас Дамидавичюс сказал, что после введения нового порядка, каждая семья получит по два разрешения на парковку, одно будет бесплатным. Если помещение коммерческого назначения, то разрешается оставлять лишь один автомобиль. "Предполагается, что первое будет бесплатным, а второе будет стоить 5 евро в месяц. Остальным приезжим придется платить 30 центов в час", – сказал он.

По его словам, в ходе осуществления проекта, намереваются уводить неэксплуатируемые автомобили. Кроме того, планируют договариваться с ТЦ, чтобы они разрешали жителям оставлять машины на парковках в ночное время.

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