Президент Литвы: сокращая посольство в Минске, режим "заботится только о своем выживании"

Приняв решение о сокращении числа сотрудников посольства Литвы в Минске, белорусский режим продолжает загонять себя в самоизоляцию и заботится только о своем выживании, заявил в среду президент Гитанас Науседа.

"Это говорит только о желании белорусского режима самоизолироваться и стать еще более зависимым от большого соседа", - сказал журналистам Г. Науседа.

"Такие усилия по самоизоляции, отграничению от внешнего мира обычно заканчиваются печально, плохо для самой страны и ее жителей", - добавил он.

По словам главы государства, ситуация показывает, что интересы жителей и гражданского общества Беларуси - это то, что "интересует белорусский режим меньше всего".

"Режим озабочен только своим выживанием любой ценой", - сказал Г. Науседа.

Министерство иностранных дел (МИД) Беларуси во вторник сообщило, что сокращает персонал посольства Литвы до минимума, пока не будут прекращены "недружественные, нагнетающие конфронтацию инициативы Литвы в отношении Беларуси".

Персонал посольства сокращается до одного консульского работника и трех технических и административных работников.

МИД Литвы утверждает, что готовит ответные меры для Беларуси.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!