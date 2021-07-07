"Мы все вместе должны направить четкий месседж - европейской и евроатлантической семье нужна сильная Украина. Украина должна сыграть важную роль в европейском и евроатлантическом контексте, это большая страна, которая должна создать сильный импульс для регионального развития и экономического роста", - сказал Г. Науседа.
Президент Литвы подчеркнул, что стратегический интерес международного сообщества - "процветающее демократическое будущее Украинского государства на прочной европейской и ориентированной на рынок основе".
"Сотрудничество с Украиной и поддержка ее трансформации должны быть частью международной повестки дня", - сказал руководитель Литвы.
В среду в Вильнюсе началась двухдневная конференция по реформам в Украине. Ее открыли президенты Литвы и Украины Гитанас Науседа и Владимир Зеленский.
Во время конференции международные партнеры обсудят с представителями Украины достижения и вызовы в связи с реформами в стране, подтвердят поддержку международного сообщества суверенитета и территориальной целостности Украины, а также процесса реформ.
Также планируется очертить планы европейской интеграции этой страны на период до 2030 года.
В конференции принимают участие премьер Украины Денис Шмыгаль, министры, другие политики и должностные лица, эксперты, комиссар ЕС по развитию Оливер Вархейи, глава делегации ЕС в Украине Матти Маасикас, представители администрации США, НАТО и др.
Конференции по реформам в Украине проходили в Лондоне, Копенгагене и Торонто.
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