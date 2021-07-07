МИД Литвы готовит ответные меры после решения Беларуси сократить диппредставительство в Минске

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы в среду заявило, что готовит ответные меры после решения Беларуси сократить персонал дипломатического представительства страны в Минске до минимума.

"Готовятся ответные меры. Позже информируем о деталях", - сказала BNS пресс-атташе министра ИД Витауте Шмайжите-Кулешене.

МИД Беларуси во вторник сообщил, что сокращает персонал посольства Литвы до минимума, пока не будут прекращены "недружественные, нагнетающие конфронтацию инициативы Литвы в отношении Беларуси".

Минск утверждает, что для него категорически неприемлемо решение Литвы аккредитовать Демократическое представительство белорусов, предоставив тем самым официальный статус работающей в Вильнюсе команде лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

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МИД Беларуси заявил, что "придание заведомо нелегитимным структурам мнимого официального статуса так и останется иллюзорной попыткой сформировать параллельную реальность".

Вице-министр ИД Литвы Мантас Адоменас во вторник сказал телеканалу LRT, что сокращение дипломатического представительства Литвы, при котором остается один работник, занимающийся консульскими вопросами, фактически означает закрытие посольства.

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