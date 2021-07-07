На границе с Беларусью задержаны еще 53 мигранта

За минувшие сутки, по предварительным данным, пограничники задержали на границе с Беларусью еще 53 нелегальных мигрантов. Почти половину задержали в Друскининкайском районе. Всего в этом году задержаны 1416 нелегалов.

Из 53 мигрантов 23 задержаны в Друскининкайском муниципалитете. 14 были задержаны в Игналинском районе, 9 - в Швенченском, 7 - в Варенском. За последние 6 суток в Друскининкайском районе задержан 461 нелегальный мигрант.

Нелегалов разместили в Алитусском районе, в Алитусе, Игналиснком районе, Варенском и Лаздийском районах, а также в школе пограничников в Медининкай, в Пабраде (Центр регистрации иностранцев), а несовершеннолетних, которые пришли без взрослых, передали в Центр беженцев в Руклу.

Всех задержанных проверят на COVID-19, до получения результата они находятся в изоляции. Просьбы об убежище переданы Департаменту миграции.

По данным СОГГ, всего на данный момент задержаны 1416 нелегальных мигрантов, это в 17 раз больше, чем за весь прошлый год.

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