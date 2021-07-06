Литовцев всего мира объединило исполнение "Национальной песни"

BNS ru.DELFI.lt

6 июля в Литве празднуют День государства или День коронации Миндаугаса. Традиционный праздничный акцент этого дня - исполнение гимна страны - "Национальной песни".

Во многих муниципалитетах в этот день состоялись праздничные концерты, выставки и экскурсии. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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