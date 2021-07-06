В президентском дворце собрались почетные гости

Президент Литвы Гитанас Науседа по случаю Дня государства созвал почетных гостей на традиционный прием в президентский дворец.

Официально прием начался в 19 ч., однако гости стали собираться раньше.

Гости пришли в праздничных нарядах и лучились хорошим настроением.

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Delfi сообщал, что на этот прием не приглашен глава парламентского Комитета иностранных дел Жигимантас Павилёнис. Портал alfa.lt сообщает, что премьер-министр Ингрида Шимоните и глава Минздрава Арунас Дулькис приглашения получили, но на прием не пойдут.

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Пресс-секретарь премьер-министра Раса Якилайтене сообщила, что Шимоните 6 июля проведет с близкими, которые вернулись из-за границы.

Дулькис же примет участие в другом мероприятии.

Президентская служба пояснила Delfi, кому на этот раз разослали приглашения на прием.

"Президент Науседа продолжает традицию празднования 6 июля в президентском дворце. Цель этой традиции - собрать вместе и почтить заслуженных людей из разных сфер жизни страны и из разных регионов. В этом году День коронации совпадает с окончанием карантина, поэтому появляется еще одна составляющая праздника, связанная с этапом окончания нелегкой борьбы с коронавирусом.

На прием приглашены люди, которые способствовали прославлению Литвы и укреплению ее репутации. Это люди из мира искусства, культуры, науки, академической общины, бизнеса, дипломатического корпуса, госведомств, учреждений власти, СМИ, религиозных общин, неправительственных организаций, например, объединяющих людей с разными недугами, из сферы образования. По традиции всех депутатов пригласили на церемонию поднятия флагов. В этой церемонии также примут участие председатель Европейского совета – Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский", – сказал пресс-секретарь президентской службы Ридас Ясюлёнис.

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