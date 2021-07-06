Витаутасу Ландсбергису присвоено имя почетного гражданина Вильнюса

Бывшему председателю Верховного совета-Восстановительного Сейма Литвы Витаутасу Ландсбергису присвоено имя почетного гражданина Вильнюса.

Соответствующие регалии в здании Ратуши Ландсбергису 6 июля вручил мэр столицы Ремигиюс Шимашюс. По данным муниципалитета, Ландсбергис больше 70 лет является вильнюсцем и своей деятельностью прославляет столицу.

По данным муниципалитета, "историческая роль Ландсбергиса и его заслуги в деле восстановления независимости Литвы, свободной Литвы, а вместе с тем и для развития вильнюсской политики и культуры, подтверждают, что он заслуживает звания почетного гражданина Вильнюса".

Имя почетного гражданина Вильнюса – наивысшая оценка, какую могут присвоить за заслуги перед городом и Литвой. Это имя присваивают с 1996 года.

Имя почетного гражданина Вильнюса было присвоено Рональду Рейгану, Йоуну Бальдвину Ханнибалссону, Казимерасу Василяускасу, Мстиславу Ростроповичу, Деннису Хастерту, Чеслову Милошу, Юстинасу Марцинкявичюсу, Збигневу Бжезинскому, Йонасу Кубилюсу, Альгирдасу Каушпедасу, Томасу Венцлове, Шимону Пересу, Альгирдасу Миколасу Бразаускасу, Альгимантасу Насвитису, Шмуэлю Баку, Джорджу Бушу, Викторасу и Дангуоле Буткусам и Юлюсу Саснаускасу.

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