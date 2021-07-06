Президент Литвы поздравил жителей с Днем государства

Портал Delfi.lt публикует поздравление президента страны.

"Дорогие жители Литвы!

Поздравляю вас с Днем государства!

Каждый раз 6 июля дает нам возможность вновь открыть для себя и оценить глубину нашей исторической традиции, подтвердить свою приверженность Литовскому государству.

Сделав 768 лет назад выбор в пользу Запада, мы по-прежнему идем по этому пути, обозначенному нашим первым и единственным Королем Миндаугасом.

Выбирать четкие ценностные ориентиры, твердо стоять на страже Запада, активно действовать в отношениях с нашими ближайшими соседями – всё это по-прежнему является уникальной литовской традицией лидерства.

Только четко понимая свою историческую миссию, мы можем расти как граждане Литвы – создатели современного европейского государства.

Я призываю вас и дальше смело следовать за своими мечтами! Не будем бояться опережать свое время. Сохраним единство и достоинство, и будем все вместе праздновать свою государственность!"

"Находясь здесь, вместе с нами, они еще раз напоминают нам о нашей принадлежности к семье европейских народов, равно как и о проверенной веками общности между Литвой и Украиной", - сказал президент Гитанас Науседа на церемонии поднятия флагов.

"768 лет назад Литва сделала четкий и однозначный выбор в пользу Запада. Решение Миндаугаса направило развитие государства по траектории, которая нам позже помогла и до сих пор помогает справиться с многими проблемами.

Однажды связав себя с западной цивилизацией, мы никогда не сворачивали с пути, обозначенного нашим первым и единственным Королем.

Сегодня мы можем лучше оценить политическую гениальность человека, который не растерялся в сложной геополитической ситуации, четко оценил уязвимость языческой Литвы и принял единственно правильное в условиях того времени решение.

Миндаугас смог опередить свою эпоху. Он действовал как дальновидный лидер, который не только сплотил государство, но и предложил ему западное направление развития.

Несмотря на то, что начинания нашего Короля не были завершены при его жизни, в водовороте истории с течением времени родилась уникальная литовская традиция лидерства.

Выбирать четкие ценностные ориентиры, твердо стоять на страже Запада и постоянно искать возможности для активных действий в отношениях с нашими ближайшими соседями – всё это по-прежнему является частью литовской идентичности. Мы до сих пор идем по проложенному Миндаугасом пути.

И сегодня Литва остается пространством толерантности и мирного сосуществования разных народов, религий и культур, каким всегда было Великое княжество Литовское. Будучи частью Запада, мы охотно делимся своим опытом с исторически и культурно близкими странами региона. Мы достойно и независимо участвуем в решении важнейших вопросов европейской повестки дня.

Так далекая история незаметно становится частью настоящего, она обязывает и вдохновляет нас на новые свершения.

Четко понимая свою историческую миссию, мы растем как граждане Литвы – создатели современного европейского государства. Вместе с партнерами по ЕС и НАТО мы последовательно работаем, чтобы в изменчивом мире было больше демократии, стабильности и благополучия.

Пример политического рождения Литвы свидетельствует о том, что истоки государственности – в единстве и согласии. Даже тогда, когда это согласие оказывается эфемерным и хрупким, оно является ключевым условием успеха. Давайте учитывать эти уроки прошлого при решении не менее простых нынешних геополитических, правозащитных и социальных задач. Аргументированная полемика всегда лучше войны. Дискуссия всегда плодотворнее банальной ссоры. Мудрость всегда дальновиднее гнева.

Пусть нас и дальше ведут вперед наши мечты! Давайте не будем бояться опережать свое время, но будем всегда искать тех, кто сможет продолжить начатые нами дела. Сохраним уверенность в себе и наше достоинство на этом удивительном пути государственности".

Президент Литвы Гитанас Науседа

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