Литовцы всего мира исполняют "Национальную песнь"

Сегодня, в День коронации Миндаугаса, в 13-й раз по всей Литве будут исполнять гимн страны - "Национальную песнь", в то же время ее будут исполнять литовцы всего мира: на площади у Капитолия в США и на берегу Атлантического океана, у Колизея в Риме, на крыше Оперного театра в Осло.

На данный момент во всем мире действуют 54 литовских общины, рассказала председатель Общины литовцев всего мира Даля Хенке.

Хенке сказала, что в традиционном исполнении "Национальной песни" участвуют не только литовцы, но и люди, которых судьба сблизила с нашей страной (например, студенты, которые учились в Литве).

Представитель Литовской общины в США Лорета Тимукене сказала, что "Национальную песнь" будут исполнять в десятках мест США. Поскольку 4 июля отмечали День независимости США, после "Национальной песни" исполнят и гимн США.

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