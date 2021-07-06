Председатель Европейского совета: есть подозрения, что нелегальная миграция - намеренно организованные действия

В ходе решения кризиса, вызванного нелегальной миграцией, надо наладить диалог с третьими странами, сказали премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Мы в Литве охраняем не только нашу границу, но и внешнюю границу, в последнее время мы сталкиваемся с очень серьезным наплывом нелегалов, мы считаем, что он организован структурами власти – тем более, что такие угрозы были высказаны", – сказала Шимоните после визита в школу пограничников в Медининкай 6 июня.

По ее словам, структуры ЕС о ситуации хорошо информированы.

"К нам уже приехали сотрудники Frontex, которые помогают нашим пограничникам, но, конечно, помощи нужно больше. Очевидно, что проблемы и напряжение серьезные, нужно столько рук, столько людей, которые могли бы рассмотреть просьбы об убежище, столько технических решений, которые мы принимаем и внедряем", – заметила премьер.

Вместе с Шимоните в Медининкай ездил глава Европейского совета Мишель.

"Граница Литвы - это граница ЕС. Поэтому мне было важно приехать сюда, чтобы лучше представить, какие есть потребности и что можно сделать со стороны ЕС, чтобы помочь Литве", – заметил Мишель.

Он подчеркнул необходимость диалога с третьими странами.

"На следующей неделе у меня будет возможность поговорить с премьером Ирака, мы поддержим все усилия Литвы. Так же я буду контактировать с другими странами, откуда приезжают мигранты, чтобы организовать сотрудничество. Эти страны должны послать сигнал своим гражданам, что ехать сюда нелегально невозможно", – отметил Мишель.

Он сказал, что есть подозрения, что нелегальная миграция - специально организованные действия. Мишель считает, что среди причин, в том числе, и санкции в отношении Беларуси, введенные ЕС.

"Есть подозрения, что все это происходит не без участия белорусского режима", – признал Мишель.

"Мы вместе с партнерами на европейском уровне готовы поддержать усилия Литвы, чтобы укрепить охрану. Еще один момент - сотрудничество с третьими странами", – сказал он. С ним согласна и Шимоните.

"Особенно важен момент дискуссии с третьими странами, поскольку ЕС при переговорах с такими странами, как Ирак, Турция, на самом деле более солидная сила, может представить больше аргументов, чем Литва в одиночку", – сказала премьер Литвы.

"Будем добиваться всех возможных решений", - сказала Шимоните.

Она также акцентировала, что обсуждала вопрос нелегальной миграции с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

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