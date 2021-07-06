В Вильнюсе прошел сильный ливень, затоплены некоторые улицы

Прогнозы синоптиков сбылись, 6 июля по всей Литве идут дожди. В столице ливень затопил не только улицы, но и дворы многих многоквартирных домов. Компания Grinda не рекомендует водителям ездить по находящимся в низинах улицам.

Представители компании Grinda отмечают, что ливень в столице достиг стихийного уровня. Работники компании пытаются устранить последствия сильного ливня, но не спасает даже привлечение многочисленной техники.

"Поступило сообщение о том, что в Вильнюсе выпало больше 50 мм осадков, это СТИХИНЫЙ уровень. В тоннеле на ул. Гележинё Вилко на полную мощность работают 4 насоса, но им не удается справиться с количеством скопившейся там воды. Наши экипажи направляют поток машин в объезд затопленных улиц", - сказано в сообщении компании.

Лужи стоят и на окраине города, и в центре. Например, жители ул. Дукшту (Шешкине) шутят, что сегодня жителям их улицы нужны лодки, а не машины. На видео, которые сделали жители, видны затопленные дворы, стоящие в лужах автомобили.



Сообщается и затоплении на проспекте Лайсвес, на ул. Саломеи Нерис. Водители сообщают, что на улицах Карейвю и Озо ситуация непростая.



Сложная ситуация также на Укмергском шоссе, глубокие лужи стоят на ул. Атейтес.



Не рекомендуется ехать под виадуком на кольцевой у бывшего Педагогического университета. Водители сообщают, что там невозможно проехать.



Компания Grinda , отвечающая за улицы столицы, сообщает, что Вильнюсская метеорологическая станция зафиксировала 4,06 мм промилле осадков минувшей ночью в Вильнюсе , и этот показатель растет. Ситуация в городе находится под контролем.

Во всем городе работают экипажи аварийной службы Grindа и устраняют последствия ливня. Если вы заметили труднопроходимые участки дорог, звоните по номеру 1355.

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