За минувшие сутки в Литве задержан 131 нелегальный мигрант

За минувшие сутки в Литве задержан 131 нелегальный мигрант из Беларуси, сообщает пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис.

Больше всего мигрантов – 68 – на этот раз было задержано на заставе им. А.Бараускасав Варенском районе.

По 22 мигранта задержаны в Друскининкайском муниципалитете, в Игналинском районе и на Пукайской заставе. Были задержаны мигранты в Швенченском и Шальчининкском районах.

У большей части задержанных не было документов. Большая часть задержанных – из африканских стран – Конго, Камерун, Гвинея, часть указали, что являются гражданами Ирака.

По данным СОГГ, пограничники Друскининкай в последние сутки отдыхали, а до этого за 5 дней они задержали 438 нелегалов.

Нелегалов разместили в Алитусском районе, в Алитусе, Игналиснком районе, Варенском и Лаздийском районах, а также в школе пограничников в Медининкай, в Пабраде (Центр регистрации иностранцев), а несовершеннолетних, которые пришли без взрослых, передали в Центр беженцев в Руклу.

Всех задержанных проверят на COVID-19, до получения результата они находятся в изоляции. Просьбы об убежище переданы Департаменту миграции.

По данным СОГГ, всего на данный момент задержаны 1363 нелегальных мигранта, это в 17 раз больше, чем за весь прошлый год.

Из-за нескончаемого потока нелегальных мигрантов Литва объявила чрезвычайную ситуацию на государственном уровне.

Литовские политики утверждают, что это организованная белорусским режимом акция против Литвы.

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