Из-за нехватки ресурсов в Департаменте миграции просьбы об убежище окажутся в столе

В связи с ростом нелегальной миграции из Беларуси рассматривающий просьбы о предоставлении убежища Департамент миграции (ДМ) Литвы увеличивает штат сотрудников, однако сами заявки из-за их большого числа пока будут ложиться в стол.

Директор ДМ Эвелина Гудзинскайте сказала, что сейчас рассмотрение просьбы об убежище мигрантов занимается три недели, однако срок будет увеличиваться, так как в последние дни в Литву прибывает более чем по сто мигрантов в сутки.

"Само рассмотрение не будет занимать больше времени, но они (просьбы - ред.) просто будут ждать своей очереди", - сказала BNS в понедельник Гудзинскайте.

Она утверждает, что до начала кризиса просьбы об убежище в Литве рассматривали восемь специалистов ДМ. Впоследствии их число было увеличено вдвое за счет внутренних ресурсов.

Кроме того, ДМ объявил два конкурса на поиск необходимых специалистов, а вскоре объявят еще 12 конкурсов.

Гудзинскайте сказала, что эти специалисты будут трудоустроены по срочным трудовым договорам до конца 2021 года.

На сегодняшний день ДМ отклонил 89 просьб о предоставлении убежища прибывшим в этом году в Литву нелегалам. Ни одна просьба не была подтверждена.

По словам Гудзинскайте, просьбы отклоняются потому, что совместно с сотрудниками разведки не устанавливается, что заявителю на родине угрожает какая-то опасность.

Отклоненные просьбы могут быть обжалованы в судах, а сам процесс от подачи просьбы до решения апелляционного суда может длиться шесть - восемь месяцев, заметила директор ДМ.

По ее словам, процесс еще может затянуться потому, что после отклонения просьбы мигрант может подать новую просьбу, а это разрешается делать и после решений судов и не дожидаясь их.

Как сказала Гудзинскайте, это позволяет одному человеку подать неограниченное число просьб, а пока они рассматриваются, невозможно начать процесс возвращения мигранта на родину.

"Это брешь в европейской директиве. Конечно, в ней предусмотрено, что если поданная мигрантом повторная просьба необоснованная, то просто принимается решение ее не рассматривать. Но это решение все равно должно быть мотивировано и тоже может быть обжаловано в судах", - сказала Гудзинскайте.

В Литву в этом году уже пришло более 1200 нелегальных мигрантов. Преимущественно это мигранты из стран Ближнего Востока.

Литовские должностные лица утверждают, что рост нелегальной миграции - это гибридная атака белорусского режима, который мстит Литве.

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