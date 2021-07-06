Вниманию планирующих отпуск за границей: если забыть о важном, ждут неприятности и дополнительные расходы

Если вы планируете отпуск за границей, надо позаботиться о собственной безопасности. А это, по словам экспертов, можно сделать, если привиться и поинтересоваться требованиями, которые действуют в конкретной стране.

На вопрос, что делать людям, которые летом хотят поехать за границу, вице-министр здравоохранения Живиле Симонайтите в передаче Delfi TV "Факты и мнения" сказала, что очень важно привиться, но если хочется за границу, надо оценить и ситуацию в конкретной стране.

"Первое, о чем надо подумать - вакцинация. Если вы хотите ехать за границу, то защита - вакцинация. Второе условие, проверить обновленную карту разных стран, чтобы узнать ситуацию.

Рекомендуем выбирать страну или такое место, где количество больных меньше, где нет мутаций, которые быстро распространяются, не обязательно "дельта", есть и другие, они опаснее обычной формы, конечно, лучше оценить возможность отдыха в Литве, но если очень хочется, главное - вакцинация.

Мы работаем и с центром общественного здравоохранения, вместе обновляем рекомендации для путешественников, мы видим, что есть немало стран, куда едут туристы, где мало контакта во время перелета, ведь из Вильнюса можно прямым рейсом отправиться на конкретный остров, чтобы было меньше пересадок", – сказала Симонайтите.

Профессор Витаутас Усонис сказал, что очень важно быть в маске во время путешествия.

"Если сделать все, о чем сказала вице-министр, то вирус не должен пугать. Я бы сказал еще, что вакцина, иммунитет - это первое, но не забывайте и о других мерах предосторожности - масках, не потому, что их кто-то требует, а потому, что человек сам должен заботиться о безопасности", – заметил профессор.

"Очень важно выбирать прямой рейс, чтобы не было пересадок. Это два момента – первое, поток людей в аэропортах, хотя и меньше, чем до пандемии, но есть. Второй момент, у транзитных стран есть свои требования, в них надо углубиться, чтобы не попасть в неприятную ситуацию", – сказал медик.

"Крупные авиакомпании предупреждают клиентов о том, какие требования действуют в аэропортах, поскольку с точностью до часа считают, когда был сдан тест или когда была сделана вторая прививка. Надо помнить об этом, чтобы не было дополнительных неприятностей и расходов", – продолжил он.

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