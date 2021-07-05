В Вильнюсе за рулем троллейбуса скончался водитель

5 июля в Вильнюсе произошло несчастье. Сообщается о смерти водителя троллейбуса.

Полиция информировала, что в 14.34 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Калварию, на остановке за рулем скончался водитель троллейбуса.

Звонивший сказал, что водитель 10 троллейбуса упал на пол, ему нужна помощь врача. Приехавшие на место происшествия врачи пытались реанимировать водителя, но тщетно. Мужчина скончался.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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