Тело было обнаружено 4 июля, в 13.27 ч. Следов насилия на теле не обнаружено.

Начато расследование.

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