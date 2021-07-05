В Висагинасе на рабочем месте обнаружено тело пожарного-спасателя

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Департамент полиции информирует, что в помещении службы пожарной безопасности в Висагинасе было обнаружено тело пожарного-спасателя.

Тело было обнаружено 4 июля, в 13.27 ч. Следов насилия на теле не обнаружено. Начато расследование. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!