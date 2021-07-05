Litgrid: электроэнергия в Литве за неделю подорожала еще на 6%

Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве на минувшей неделе по сравнению с предыдущей выросла на 6%, сообщает оператор электропередающей системы Litgrid. Электроэнергия дорожает уже седьмую неделю подряд.

С 27 июня по 4 июля в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 90,6 евро за мегаватт-час. В Латвии цена выросла на 6% до 90,6 евро, а в Эстонии она повысилась на 16% до 88 евро за мегаватт-час.

Потребление электроэнергии в Литве на прошлой неделе возросло до 221 гигаватт-часов. Местные электростанции обеспечили 36% всей потребленной электроэнергии, в целом в Литве было произведено 80 гигаватт-часов электроэнергии – на 14% меньше, чем неделю назад.

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