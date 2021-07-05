Глава МВД: новый палаточный городок для мигрантов в Литве появится на этой неделе прошения о предоставлении убежища намечается рассматривать до 10 дней

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте говорит, что новый палаточный городок для нелегальных мигрантов появится быстрее, чем за неделю.

"Он должен быть раньше (чем через неделю - BNS), сейчас еще уточняется место, (его) выбирают по тому, чтобы были определенные моменты, связанные с водой, электричеством, чтобы было проще. Но мы точно не думаем о каких-то очень комфортных условиях", - сказала А. Билотайте на пресс-конференции в понедельник.

Министр сказала, что не может назвать точное место городка и число будущих мест в новых палатках, утверждая, что "наши соседи из недружественной страны слушают и на основании этого, возможно, тоже вырабатывают свою стратегию".

Agnė Bilotaitė Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

"Но (...) это достигающее тысяч число, он (палаточный городок - BNS) точно будет стоять и будет готов, точно будет обеспечено ограждение, охрана", - сказала А. Билотайте.

По ее словам, городок будет расположен в отдалении от жилых территорий, в палатках будут гарантированы "базовые жизненные потребности", министерство также осуществляет госзакупки по модульным домам.

Сроки рассмотрения прошений о предоставлении убежище намечается сократить до 10 дней

Сроки рассмотрения прошения о предоставлении убежища намечается сократить до десяти дней, говорит министр.

"Дано поручение найти решения, чтобы процедура сократилась максимально, насколько это возможно, то есть чтобы просьбы рассматривались в течение десяти дней", - сказала министр журналистам.

По словам А. Билотайте, сейчас рассмотрение просьб о предоставлении убежища затягивается, так как у задержанных на границе мигрантов нет документов, они сознательно не предоставляют информацию о стране происхождения.

Министр говорит, что по вопросу оптимизации процесса сейчас ведутся консультации с греческими должностными лицами, у которых есть опыт рассмотрения просьб об убежище, когда пять-шесть лет назад в этой стране возник кризис с беженцами.

Она сообщила, что на этой неделе в Ирак и Турцию планируют отправиться литовские делегации, чтобы обсудить вопрос о возвращении нелегальных мигрантов, потому что приезжих именно оттуда больше всего.

"Есть такие мысли и доказательства, что такие центры регистрации иностранцев, как у нас, есть и в Беларуси, и этих людей из таких центров просто специально перемещают в Литву. У нас также есть информация о студентах, вероятно обучавшихся в Беларуси, их, видимо, тоже с применением определенных средств перемещают в Литву. Это намеренные, хорошо организованные действия против Литвы", - сказала политик.

Нелегальная миграция на границе с Беларусью резко возросла в последние месяцы, а в последние дни пограничники фиксируют более чем по сто незаконных пересечений границы в сутки.

В Литву в этом году уже попало более 1200 нелегальных мигрантов, преимущественно из стран Ближнего Востока.

Литовские должностные лица говорят, что рост нелегальной миграции - это атака белорусского режима, который мстит Литве.

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