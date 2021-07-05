Мэр столицы: все, кто хотел, в Вильнюсе уже привились

5 июля на Лукишкской площади обосновался центр вакцинации. Его посетил мэр города Ремигиюс Шимашюс, а на пресс-конференции он сказал, что можно сделать вывод, что все, кто хотел, уже привились. Чтобы достучаться до остальных горожан, надо менять некоторые процессы.

Шимашюс заметил, что со временем надо менять этапы вакцинации.

"В условиях пандемии мы живем 1,5 года. Мы прошли много этапов. Вот настало время менять и этап вакцинации. Если в начале вакцинации самым большим вызовом была нехватка вакцины, тогда важно было прививать пожилых людей, к ним даже выезжали на дом, то позже появилось достаточно вакцины. Началась массовая вакцинация, изменилась стратегия. У нас есть Litexpo, где в день прививают по 2000–3000 человек. Однако сейчас мы видим, что в Вильнюсе все желающие привились", – сказал мэр.

Он сказал, что непривившиеся пока откладывают вакцинацию или находят процедуру слишком сложной.

"Естественно, мы должны это учесть. И не только в Litexpo, где ведется конвейерная вакцинация, мы ездим ближе к людям. Это два способа - центр вакцинации на Лукишкской площади и автобус, который ездит по Вильнюсу", – сказал Шимашюс.

По его словам, люди сейчас нехотя регистрируются на вакцинацию в Litexpo, а вот мобильный автобус оправдал себя.

Шимашюс рассказал о самом большом вызове.

"Невысок процесс привитых в группе людей 26–45 лет. (…) Я призываю прививаться этих людей. Если раньше говорилось об опасности для пожилых людей, то штамм "дельта" сильно бьет и по более молодым людям", – сказал мэр.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!