Ажиотаж, связанный с продажами жилья, докатился до Диджясалиса: квартиры идут нарасхват

На рынке Диджясалиса, который печально прославился как город зомби, невиданное оживление. Только Имущественный банк и ГНИ за последнее время продали там 30 квартир.

Староста Диджясалиса Антанас Паулюкенас сказал, что еще больше заключено частных сделок. Странно одно - новые владельцы в квартиры не заселяются.

Ранее сообщали, что дешевое жилье в Диджясалиса покупают граждане третьих стран, например, россияне и белорусы.

Ранее в Департаменте миграции Delfi говорили, что если у такого иностранца в Литве есть жилье, то он может получить шенгенскую визу.

Менеджеры Имущественного банка отмечают, что при общении с потенциальными покупателями выясняется, что самое большое влияние на рынок имел карантин и желание людей убежать за пределы города.

"Люди звонят и спрашивают, какие объекты предлагают за городом. В Диджясалисе квартиру можно купить за несколько сот евро. Конечно, состояние жилья не из лучших, нужен ремонт, но после того как приведешь квартиру в порядок, будет куда уехать из города ближе к природе, тем более, что сам городок ухоженный.

Другая категория покупателей - эмигранты, они покупают такие дешевые квартиры, чтобы было где остановиться, когда приедут в Литву.

По несколько квартир в Диджясалисе купили как частные лица, так и компании", - сказано в сообщении Имущественного банка.

"В этом году в Диджясалисе мы продали 23 квартиры в общей сложности за 22 000 евро, самая дешевая стоила больше 300, а самая дорогая – 2650 евро. Сейчас на аукционе еще 7 объектов в Диджясалисе, из них 6 - квартиры или их части и один жилой дом с землей, 3 из этих объектов - наследство. В этом году к продаже подготовим еще 4 объекта, 2 - наследство", – информирует Имущественный банк.

Представитель ГНИ Ирина Гаврилова сказала, что продать квартиры в Диджясалисе непросто, поскольку ни находятся в плачевном состоянии.

"В большей части квартир входные двери выломаны, стены и полы ободраны, плитка разбита, в трещинах, линолеум вспучен, обои оборваны или грязные, в ванных комнатах нет раковин или унитазов или же они разбиты. Во многих квартирах санузлы в плохом состоянии. Это жилье унаследовало государство, поскольку у их хозяев не было наследников", – сказала она.

В 2020 году ГНИ продала в Диджясалисе 7 квартир по цене 121-273 евро. По данным Центра реестра, 6 квартир купили люди с той же фамилией (возможно супруги и их ребенок). В первые 6 месяцев 2021 года ГНИ ничего в Диджясалисе не продала, сейчас на продажу выставлены 8 квартир или их частей.

Это трехкомнатная квартира за 979,21 евро, 2-комнатная за 140 евро, 2-комнатная за 1002 евро и 2-комнатная за 756,20 евро, однако подъезд, где находится последняя - нежилой, там нет ни воды, ни электричества, нет никаких жильцов.

ГНИ также продает половину однокомнатной квартиры за 532 евро, половину 2-комнатной за 346,68 евро, половину 3-комнатной за 819 и еще одну половину 3-комнатной за 462,23 евро.

С 20 марта 2015 года ГНИ не администрирует такое жилье, поэтому продает остатки зарегистрированного до этой даты.

На сайте Aruodas в конце июня 2021 года было 7 объявлений о продаже имущества в Диджясалисе. 4 - объявления Имущественного банка, а три - владельцев. За 2-комнатную квартиру просят 3150 евро, за 3-комнатные– 4200 и 2200 евро.

В Диджясалисе продают и два дома. За дом площадью 84 кв. м хотят 13 000 евро, а 101 кв. м – 14 000 евро. Еще предлагают два участка земли. За 80 соток на берегу озера хотят 26 000 евро, а за сельскохозяйственных 189 га – 16 000 евро.

Паулюкенас сказал Delfi, что видел лишь немногих новоселов.

"Часто это пустые квартиры с голыми стенами. Нужно много вложить, чтобы они стали жилыми. Конечно, бывают и другие, но больше всего таких. Очень невелика вероятность, что купишь такое жилье, в котором сразу можно поселиться. Я не могу комментировать, почему покупают, не знаю. Ни с одним человеком, купившим жилье в ИБ или ГНИ я не говорил. Есть те, кто ремонтируют, но местные это или новоселы, не могу сказать. Это личное дело людей", – сказал староста.

Паулюкенас заметил, что Диджясалис за последние несколько лет заметно похорошел.

"Инвестировали средства по проекту ЕС. Почти миллион инвестировали в площадки, школьный стадион, тротуары, освещение улиц. Обновлена главная площадь, устроен навес для проведения мероприятий. Люди приезжают, видят - картина другая", – сказал он.

Правда, по словам Паулюкенаса, молодежи в городке немного.

"Конечно, пожилые люди тоже уходят. Кто-то покупает их жилье, но это в основном люди из деревень, когда им тяжело вести хозяйство, перебираются в квартиру. За последнее время было несколько таких случаев, когда люди из усадеб переехали в квартиру. Приезжают и молодые, но немного, это не массовое явление. Таких, кто хотел бы работать – у нас немного", – заметил староста.

По данным 2011 года, в Диджясалисе было 1299 жителей. Этот завод был известен кирпичным заводом, который был закрыт в 1994 году. После закрытия завода много людей уехало из города, остались пустые дома.

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