Литовских баскетболистов после поражения посетил президент страны

В раздевалку литовской сборной по баскетболу после матча со словенской командой пришел президент Литвы Гитанас Науседа и поблагодарил баскетболистов за их усилия.

"Вы отдали все силы и создавали праздник для людей. Благодарю за вашу борьбу. В следующий раз победа снова будет за нами! Пока в Литве есть баскетбольные болельщики, пока скандируем ЛИ-ТВА, баскетбол будет!", – сказано на странице президента в фейсбуке.

Президент следил за матчем отборочного турнира на Олимпиаду в Токио на трибуне арены "Жальгирис" вместе с другими 11 500 болельщиками.

Напомним, что мужская сборная Словении одержала победу над Литвой (96:85) в финальном матче отборочного турнира на Олимпиаду в Токио. Дарюс Масколюнас заявил о том, что уходит с поста главного тренера сборной Литвы.

Благодаря этой победе словенцы впервые в истории завоевали путевку на Олимпийские игры. Литовская сборная впервые за время независимости не попадает на олимпиаду.

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