С понедельника в списке пораженных - снова все страны мира

Из-за быстрого распространения нового опасного штамма коронавируса (COVID-19) "дельта" в список пораженных стран Литва возвращает все государства мира. С 5 июля приезжим из стран "зеленой" зоны снова придется сдавать тест на COVID-19, а приезжим из стран "желтой" зоны - сдавать тест и перед приездом и после возвращения в Литву. Бразилия, Индия и ЮАР отныне входят в "серую" зону, как и другие третьи страны.

В соответствии с новым порядком, сдать тест на COVID-19 до поездки придется приезжим из всех стран мира, предусмотрены некоторые исключения. ПЦР тест надо сдавать не раньше чем за 72 часа до вылета, тест на антигены – не раньше чем за 48 ч. Как и до сих пор, отрицательный результат теста надо предъявить при посадке в самолет, автобус, на паром и др. Приезжим из "зеленой" зоны изолироваться не надо.

Изолироваться не надо и приезжим из "желтой" зоны, но на 3-5 день приезда в Литву они должны сдать повторный тест на коронавирус. Сдать тест можно, зарегистрировавшись по номеру 1808 или на сайте www.1808.lt 1808. Сдавать тест не надо сдавать переболевшим COVID-19 и привитым двумя дозами, а также членам делегаций и детям до 7 лет.

Приезжим из стран "красной" зоны надо сдать тест перед приездом и 10 дней провести в изоляции. Изоляцию можно сократить, если на 7 день сдать еще один ПЦР-тест, и результат будет отрицательным. До сих пор этот тест надо было сдавать за свой счет, с 5 июля это можно сделать бесплатно в мобильном пункте - регистрация на сайте www.1808.lt или по номеру 1808.

Обновлены и правила изоляции, которые касаются представителей некоторых специальностей, им полагается изоляция, но во время изоляции разрешают ездить на рабочее место/по делам бизнеса, чтобы решить необходимые вопросы. С понедельника они смогут это сделать только после того, как сдадут в Литве ПЦР-тест и получат отрицательный результат.

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