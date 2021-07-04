Дзукийцы в бешенстве из-за расселенных в городке беженцев: ждут приезда главы МВД

Дзукийцы в ярости - намерены услышать от министра "очень конкретные и ясные ответы" о том, как долго в городке будут находиться нелегальные мигранты, чего ожидать и к чему готовиться.

В ожидании министра А. Билотайте жители Капчяместиса забросали гневными вопросами мэра Лаздийского района Аусму Мишкинене и директора городской администрации Илону Шапараускене.

По словам председателя городской общины Раминты Караускене, известие о помещении нелегальных мигрантов в действующей школе было похоже на взрыв бомбы.

"В городе царит напряженность. Мы не против помощи, но нас обижает то, что сообщество не было проинформировано об этом. Мы до сих пор не знаем, к чему готовиться и чего ждать, как долго они здесь пробудут. Нам уже пришлось закрыть дошкольную группу, потому что мы передали помещения под нелегальных мигрантов", - сказала женщина.

В пятницу в школе Капчяместиса поселили почти 100 нелегалов, в основном это молодые люди из Камеруна, Мали, Гвинеи. Изначально здесь размещались семьи с детьми из Ирака и Сирии, но в субботу пограничники перевезли их в лагерь беженцев в Пабраде.

В школу Капчяместиса привезли спальные мешки, матрасы, пограничники также позаботились о временных кроватях для женщин и детей из числа беженцев. Мужчины размещены в спортзале школы.

"В последний раз я ел два дня назад", - сказал один из мужчин, доставая рыбные консервы из корзины, банку жареной фасоли, кусок пирога и печенье.

На вопрос, знают ли они страну, в которой находятся, беженцы из Камеруна кивают головой - Литва. Один из собеседников представился "студентом, приехавшим в Минск легально". Он заверяет, что из Камеруна в Беларусь два месяца назад прибыл по студенческой визе. Однако не скрывает - целью был не Минск, а Англия.

Но вопрос о том, платили ли кому-то деньги за нелегальное прохождение границы Евросоюза, категорически мотают головой.

Согласно источникам Delfi, после первых бесед с нелегальными беженцами наши службы разведки получили подтверждения информации, которую ранее собирали по оперативным каналам. Становится ясно, что мигрантов с белорусской стороны до границы привозят организованно, на автобусах.

"Они проходят пару километров от госграницы, по лесным дорогам, с указанием направления движения. Самое странное, что в последнее время они переходят границу там, где установлены камеры видеонаблюдения. Когда они бегут на литовскую сторону, они машут руками камерам - чтобы мы могли их быстро найти", - сказал Delfi один из источников в СОГГЛ.

После того, как министр А. Билотайте обратилась к правительству в прошлую пятницу и в стране была объявлена экстремальная ситуация, муниципалитеты обязаны помочь расселить беженцев, позаботиться об их питании, обеспечить гигиену и защиту.

"Реальная ситуация, как наше государство готово к наплыву нелегальных беженцев, намного печальнее, чем официальное руководство МВД представляет перед телекамерами. Допустим, ситуация в Вильнюсе более оптимистична, чем здесь, в Капчяместисе", - сказал член Комитета национальной безопасности и обороны Сейма Витаутас Бакас, прямо отвечая на вопрос о том, как он оценивает готовность правительства и Министерства внутренних дел справляться с потоком нелегальных мигрантов.

На выходных депутат лично посетил Капчяместис, где "очень внимательно ознакомился с ситуацией". "Объективно, именно муниципалитет Лаздийского района во главе с мэром оппозиционной партии "крестьян" стал спасательным кругом для Министерства внутренних дел и всего правительства страны", - сказал В. Бакас.

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