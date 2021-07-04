Оказавшийся в черном списке Литвы Филипп Киркоров подал жалобу на решение суда

Российский исполнитель Филипп Киркоров подал апелляцию в суд высшей инстанции на свой запрет на въезд в Литву.

14 июня Вильнюсский окружной административный суд отклонил жалобу исполнителя и оставил в силе решение Департамента миграции о запрете на въезд в страну на пять лет.

По словам представителя этого суда Аудриса Кутрявичюса, исполнитель 28 июня подал жалобу с просьбой отменить решение суда и принять новое - о снятии запрета Департамента миграции.

Данную жалобу рассмотрит Высший административный суд Литвы.

Вильнюсский окружной административный суд пришел к выводу, что у Департамента миграции были основания оценивать действия Ф. Киркорова как угрозу государственной безопасности.

По мнению суда, МИД в письме Департаменту миграции указал, что Киркоров - популярный российский исполнитель и продюсер, влияющий на различные слои общества в России и других странах бывшего СССР благодаря своей активной концертной и организационной деятельности.

Кроме того, его концертная деятельность за рубежом открыто описывается российскими официальными лицами как инструмент распространения "мягкой силы" страны. Киркоров регулярно посещает и выступает в незаконно аннексированном Россией полуострове Крым, сознательно отрицая территориальную целостность и суверенитет Украины и косвенно оправдывая агрессивные действия Кремля.

Ф. Киркоров внесен в черный список по прошению Министерства иностранных дел. Министр Габриэлюс Ландсбергис заявил, что известный исполнитель во время своих неоднократных посещений незаконно аннексированного Крымского полуострова "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и тем самым косвенно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".

По словам Г. Ландсбергиса, участие Ф. Киркорова в концертах в Крыму "наносит серьезный ущерб национальной безопасности Литвы".

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