В ходе мероприятия, в ночь с субботы на воскресенье, около 23.30, на улице Лиепаёс в Клайпеде произошли драки. По предварительным данным сотрудников полиции, одна из сторон конфликта угрожала окружающим складным ножом.
При задержании лиц, участвовавших в драках, лицо, следившее за порядков на мероприятии, было ранено ножом.
В результате инцидента были задержаны мужчины 1988, 1994, 1989 и 1998 годов рождения.
По факту нарушения общественного порядка начато расследование.
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