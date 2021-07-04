Коронавирус в Литве: 20 новых случаев, скончался один человек

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 20 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончался один человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.

За минувшие сутки был привит 5041 человек, первую дозу вакцины получил 1831, вторую - 3570 человек. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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