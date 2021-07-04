За минувшие сутки был привит 5041 человек, первую дозу вакцины получил 1831, вторую - 3570 человек.

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