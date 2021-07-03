Отдыхающие рассказали о ценах на литовских курортах: от 300 евро за выходные на семью, до 1000 евро за двоих

Цены на отдых в Литве в этом году очень разные. Спрос сильно вырос из-за длительного карантина, однако варианты предлагают самые разные. Например, койка за 17 евро на одного или 100 евро - все зависит от того, где вы остановитесь. Несколько семей поделилось своими расходами на литовском взморье - от Каркле до Ниды.

Швянтои

Гражина из Вильнюса порадовалась, что ей сделали скидку за то, что она приехала второй год подряд в то же место. Она ездила к морю с тремя детьми.

"Отпуск еще продолжается, мы приехали на 10 дней, 9 ночей. Живем в домике, рядом есть кухонька, платим – 30 евро в сутки. Нам сделали скидку за то, что мы приехали второй год подряд.

С едой по-разному, Обедаем обычно в городе, в недорогом кафе. Обед на всех стоит около 25 евро. Завтра и ужин готовим сами. Сколько уходит на еду, пока не считала... Пока не знаю, сколько мы истратили, страшно смотреть на баланс счета. Думаю, получается около 1000 евро. К концу отпуска будет больше. Правда, дети везли и свои сбережения. Старшие - по 50 евро, на эти деньги развлекались, покупали какие-то мелочи", – рассказала женщина.

Паланга

Угне из Каунаса сказала, что сэкономила на жилье, поскольку обосновалась с мужем и ребенком в квартире родителей. "Мы приехали на две недели, живем в квартире у родителей. Завтрак дома, обед или ужин в городе, на еду в городе уходит где-то 40 евро. Я бы сказала, что в день тратим 70-80 евро без жилья", – сказала женщина.

По 80 евро за 14 дней - это 1120 евро.

Если у вас негде остановиться, прибавьте еще стоимость жилья, на две недели это около 2000 евро.

M. из Каунаса ездила в Палангу с мужем, мамой и сестрой. Они провели у моря трое суток. "Мы арендовали домик на 4. Он стоил 200 евро - по 20 евро за человека. Но нам сделали скидку за то, что мы остановились там не в первый раз, поэтому обошлось в 17 евро за ночь. Завтракали дома, а обедали в кафе. Цеппелины стоят 6 евро, жаркое – 12 евро, пиво 3 евро. На еду мы с мужем за 3 дня потратили 100 евро, весь отдых обошелся в 350 евро", – сказала М.

Каркле

Арунас из Каунаса летом отдыхал в Каркле. "Мы ездили втроем: я, жена и дочь. Мы были там с субботы по вторник - три ночи, четыре дня. Обедали в Клайпеде – в ресторане типа фаст-фуд. В среднем платили за обед 15-18 евро за троих. завтрак и ужин готовили сами, один раз ужинали бесплатно - хозяин кемпинга угостил омом собственного копчения. Мы готовили яичницу, жареные помидоры, грибы, сосиски, ели арбуз, мороженое из магазина, поэтому еда стоила недорого. Расходы, как дома, только прибавить обеды. Мы арендовали домик за 63 евро на троих. До моря 800 м. За горючее мы заплатили около 40 евро, за домик 186 евро, обеды - 45 евро. Плюс еда в магазине – около 50 евро (из них 15 ушли на арбузы). За 4 дня получился 321 евро. И бесплатный совет: возите свои подушки. Тогда хороший сон гарантирован", – сказал Арунас.

Нида

Виктория из Каунасского района с другом ездила на выходные в Нерингу. "Мы выделили на это 1000 евро. Мы могли уехать только на три дня, много работы. Если бы могли отдыхать больше времени, поехали бы туда, где дешевле.

Горючее стоило 60 евро. За жилье заплатили около 380 евро. Все остальное пошло на паром, въезд, еду", – рассказала Виктория.

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