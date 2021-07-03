На месте происшествия работают врачи и полиция. Всего в автомобиле ехали трое мужчин, одна женщина и четверо несовершеннолетних детей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!