В Алитусском районе в ДТП погибли две девочки

ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Dainius Sinkevičius

3 июля, в 12.46 ч. в дер. Жаунеришкю (Алитусский район) с дороги съехал и перевернулся автомобиль Renaul. В результате погибли две девочки, пострадали трое взрослых и двое детей.

На месте происшествия работают врачи и полиция. Всего в автомобиле ехали трое мужчин, одна женщина и четверо несовершеннолетних детей. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!