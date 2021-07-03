Перемены в рейтинге партий: консерваторы утратили позицию лидеров

По результатам последнего опроса, проведенного компанией Baltijos tyrimai, спустя полгода поддержку со стороны жителей сохранила только одна правящая партия – Движение либералов. Между тем Союз отечества-Христианские демократы Литвы и Партия свободы утратили бывшую поддержку. На первое место, потеснив консерваторов, вышел Литовский союз крестьян и зеленых, на втором месте находятся социал-демократы. Рейтинг соцдемов увеличился больше всего.

Опрос был проведен 20 мая – 2 июня. Согласно результатам опроса, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее время, то больше всего голосов получили бы "крестьяне", которыми руководит Рамунас Карбаускис - 14,6% (в октябре 2020 г. - 13%).

На второй строке рейтинга – социал-демократы с новым лидером Вилией Блинкявичюте. За соцдемов готовы голосовать 13,3% респондентов (в октябре прошлого года - 6,9%).

СО-ХДЛ оказалась на третьем месте рейтинга - 11,5% (полгода назад было 15,5%).

На такое же количество процентов (4,1%) снизился и рейтинг Партии свободы. Сейчас партию Аушрине Армонайте поддерживают 3,6% респондентов, а полгода назад - 7,7%.

Более стабильный рейтинг у Движения либералов, которым руководит Виктория Чмилите-Нильсен - 8,6% (в октябре - 8,8%).

Не изменилась и позиция Партии труда. В конце мая эту партию поддержали бы 7,9% избирателей (в октябре - 7,2%).

В конце рейтинга "Свобода и справедливость" Ремигиюса Жемайтайтиса - 3,4% и Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (3,3%). Рейтинг этих партий за полгода не изменился.

Проведенный опрос показал, что 33,7% респондентов не намерены участвовать в выборах или не определились, за кого голосовать.

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