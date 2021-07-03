В Европейском гуманитарном университете торжественно вручили дипломы выпускникам 2021 года

2 июля в Европейском гуманитарном университете состоялась торжественная Церемония вручения дипломов выпускникам 2021 года.

Во время мероприятия участников Церемонии поздравило руководство университета, друзья и партнёры ЕГУ. Почётными гостями Церемонии стали представители МИД Литвы. С поздравительной речью от имени главы Делегации ЕС в Беларуси выступил Беренд Де Гроот.

ЕГУ был основан в 1992 году и до 2004 года являлся частным белорусским университетом. В июле 2004 года университет был закрыт белорусскими властями. После обновления своей деятельности в Вильнюсе в 2005 году университет в изгнании постепенно стал частью академического сообщества Литвы

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!