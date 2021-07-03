Нелегальные мигранты сотнями идут в Литву: пограничникам пришлось применить газ и оружие

На границе с Беларусью пограничники задержали еще 116 нелегальных мигрантов, 111 - в Друскининкайском муниципалитете.

Был зафиксирован случай оказания сопротивления пограничникам, пришлось применить слезоточивый газ и оружие.

В Друскининкайском муниципалитете за последние два дня были задержаны 179 нелегальных мигрантов.

В Швенченском районе ночью были задержаны 4 нелегальных мигранта, по предварительным данным, это граждане Пакистана и Индии.

В Варенском районе задержан гражданин Гамбии.

111 нелегалов задержаны в Друскининкайском районе. Личности задержанных устанавливаются.

Во время задержания группы из 8 мигрантов пограничникам пришлось применить слезоточивый газ и сделать предупредительные выстрелы, поскольку мигранты вели себя агрессивно, оказали пограничникам сопротивление. На агрессивных мигрантов надели наручники.

На Друскининкайской заставе установлена современная система отслеживания. Прежде мигранты избегали таких мест.

Всех нелегалов проверят на коронавирус (COVID-19), до получения результатов теста их изолируют. Решается вопрос дальнейшего размещения задержанных.

В пятницу на заседании правительства в связи с массовым наплывом нелегальных мигрантов в Литве была объявлена чрезвычайная ситуация на государственном уровне.

В этом году задержаны 938 нелегальных мигрантов (это почти в 12 раз больше, чем за весь 2020 год, тогда был задержан 81 мигрант).

Большая часть мигрантов через Литву хочет попасть в страны Западной Европы. На границе Литвы с июля патрулируют и сотрудники агентства FRONTEX.

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