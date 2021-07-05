Мошенники нашли золотоносную жилу: вот как они действуют сейчас

Далеко не каждый звонящий вам человек и утверждающий, что он является работником банка на деле таковым является. Такие действия в наше время дают мошенникам хороший "заработок" за счет доверчивых людей. Многим известно, как распознать поддельный сайт или как мошенника выдает язык, на котором он говорит, однако, чтобы не попасться на удочку современных хорошо подготовленных мошенников, этих знаний недостаточно.

Деньги выманивают, выдавая себя за работников банка

Эксперт по кибербезопасности Марюс Парешчюс предупреждает, что сегодня в интернет-пространстве надо быть особенно осторожным, поскольку мошенники не только рассылают электронные письма, но и подделывают сайты, делают их практически идентичными банковским страницам.

"На таком поддельном сайте мы видим копию банковского сайта, с помощью таких подделок собирают данные подключения к банку. Их могут использовать для того, чтобы за ваш счет осуществлять разные банковские операции. Бывают случаи, когда даже если на счету у вас нет денег, мошенники перенимают управление вашей карты для осуществления переводов, например, чтобы обналичить украденные у других людей средства", – рассказал эксперт.

Он напоминает, что, кроме мошенничества в интернете, процветает телефонное мошенничество, людям звонят как на телефон, так и с помощью мессенджеров: Viber, Facebook, WhatsApp или программы Skype. Получив номер телефона, имя и фамилию его владельца, мошенники звонят и представляются банковскими служащими, пытаются завладеть личной информацией.

"Мошенники могут позвонить и сказать, что хотят авторизовать вашу карту, попросить код карты и номер счета. Еще одна схема – мошенник может выдать себя за работника службы безопасности банка и сообщить о подозрительной операции на вашем счету, которую надо отменить, для этого будет пытаться получить ваши данные. Важно смотреть, кто вам звонит, но бывает и такое, когда мошенники пользуются IP-телефонией, что дает им возможность звонить по интернету из любой страны и показывать номер той страны, клиенту которой звонят. Если мошенник подготовлен еще лучше, то вам телефон может показать даже номер телефона банка – тогда вы точно не узнаете, что звонит мошенник", – сказал эксперт.

Разоблачить мошенника может каждый: что надо знать

Парешчюс напоминает, что мошенники из России, Украины и Беларуси обычно говорят по-русски. Оператор настоящего литовского банка, в котором вы открыли счет, всегда сначала говорит по-литовски и только по просьбе клиента переходит на русский или английский язык. Один из способов проверить, не мошенник ли вам звонит - попросить его говорить на другом языке.

"Есть много сигналов, свидетельствующих об опасности. Например, настоящий банк никогда не попросит вас авторизовать счет, ведь ему и без того известны ваши данные, он не может запрашивать их по телефону. Чтобы убедиться в том, что звонят не мошенники, информируйте оператора, что вы сами перезвоните в банк по номеру обслуживания клиентов и попросите соединить с конкретным человеком. Тогда завершите разговор, позвоните в банк и попросите соединить с конкретным человеком – так вы сами позвоните на конкретный номер", – советует он.

Эксперт по кибербезопасности подчеркнул, что от телефонного и интернет-мошенничества в первую очередь спасает наша личная осторожность, тут полиция и банк не всегда могут помочь.

Как показывает личный опыт, полиция редко реагирует на такие сообщения. Пострадавший может написать заявление в полицию, но на сами попытки обмануть реагирует редко. Поэтому мы сами должны проявить осторожность, оценить риск того, что оставленными вами 5-10 лет назад данными в э-магазине или на сайте объявлений, однажды могут воспользоваться мошенники, чтобы выманить у вас деньги. Поэтому не забывайте удалять страницы, которыми вы не пользуетесь", – советует Парешчюс.

Банки предупреждают о популярных схемах мошенничества

Как упоминалось, служащий банка никогда не будет пытаться выяснить вашу личную информацию, которая в банке итак есть.

Представитель банка Swedbank Юрате Гумуляускене уточнила, что работники банка никогда не спрашивают о кодах для подключения, паролях, ПИН-кодах и другой тайной информации.

По ее словам, некоторые данные, необходимые для подключения, работники банка просят лишь в исключительных случаях, если вы сами звоните в банк - и это необходимо лишь для идентификации вашей личности.

"Мошенники уже много лет пользуются одной и той же техникой мошенничества – они выдают себя за полицейских (говорят по-литовски) или служащих банка (могут говорить и по-литовски и по-русски), которые звонят клиенту и информируют о необходимости блокировки счета из-за неясного платежа.

Если звонит мнимый полицейский, то он говорит, что был задержан человек, у которого нашли вашу карту, договор об э-банкинге, копию документа и т.д.

Мнимые "представители" банка говорят, что была осуществлена незаконная операция, которую надо отозвать. Во время беседы мошенники, как правило, просят у клиента предоставить им личные данные: персональный код, IB пользователя ID, Smart ID-Pin1 и Smart-ID Pin2. Эту технику мошенничества используют примерно с 2007 года, раньше ею пользовались литовцы, а сейчас русскоговорящие мошенники", – заметила Гумуляускене.

Это не единственная хитрость мошенников.

По словам Гумуляускене, кроме активных звонков со стороны мошенников, на эл. почту могут прислать ссылку на поддельный сайт банка, по которой просят пройти и заполнить необходимые данные.

Специалист рекомендует задать себе простой вопрос: нужно ли банку просить у меня те данные, которыми он и без того располагает?

"Безграничное доверие неизвестным лицам - то слабое место, которым пользуются мошенники. Они требуют принять решение как можно скорее, но ведь ничего не случится, если у вас появится время на раздумье и совет. В каждом случае, когда позвонили вам, а не вы, и у вас требуют личные данные, надо отсрочить принятие решения. Несколько минут дают возможность прийти в себя, поэтому важно закончить разговор, посоветоваться с близкими или позвонить в банк", – сказала Гумуляускене.

Отозвать сделанный мошенниками перевод можно, но не всегда

Гумуляускене просит обратить внимание на еще один момент – не доверять разным предложениям, связанным с инвестициями в криптовалюты и т.п. финансовые меры, если клиент в них не разбирается.

"А где еще разные "романтические" удаленные отношения, во время которых делают переводы малознакомым людям. Надо знать, что при общении с такими "консультантами" ни в коем случае нельзя принимать предложение о внедрении присланного ими приложения, так они могут перенять управление вашим компьютером", – сказала специалист.

Если вы перевели деньги мошенникам, вернуть их будет нелегко. Гумуляускене сказала, что сделать это можно лишь в редких случаях.

"Отозвать перевод по просьбе хозяина счета можно только в том случае, если он еще не ушел из банка. В Литве большая часть платежей - мгновенные, это значит, что деньги на счет получателя приходят через 20 секунд. Если клиент не обратился в банк за это время, то мошенник уже может пользоваться деньгами, понесенный ущерб банк не возмещает", – предупредила специалист Swedbank.

Она прибавила, что в отличие от переводов, платежи с помощью карт вообще невозможно отменить. Такие операции можно лишь оспорить по правилам международной организации платежных карт. Важно помнить – что надо беречь не только наличные, но и все возможные коды, поскольку это - ключ к средствам на счету в банке.

"Берегите свои средства подключения – запомните коды, не записывайте их, никому не раскрывайте, блокируйте доступ к телефону с помощью пароля. Если вы потеряли средство подключения или смартфон или заметили подозрительные операции на банковском счету, немедленно сообщите об этом банку", – рекомендует Гумуляускене.

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