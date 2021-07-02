Новый рейтинг: позиция президента Литвы улучшается

Данные последнего опроса, проведенного компанией Baltijos tyrimai показали, что спустя 6 месяцев после утверждения нового правительства общество больше всего не доверяет премьер-министру Литвы Ингриде Шимоните и двум министрам. Между тем президент Гитанас Науседа упрочил свою позицию.

Опрос был проведен 20 мая – 2 июня. Респондентов просили назвать, кому из общественных деятелей они больше всего доверяют (фамилии респонденты называли сами), а также кому не доверяют.

Reitingai

26,4% респондентов указали, что больше всего доверяют президенту Литвы Гитанасу Науседе.

На третьем месте - экс-президент Даля Грибаускайте - 8,1%, на четвертом - экс-президент Валдас Адамкус 7,9%. На пятом месте - экс-премьер Саулюс Сквернялис - 6,3%.

Значительно вырос рейтинг Вилии Блинкявичюте с 1,5% год назад, до 6,2% в мае этого года. На седьмом месте министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис (4,6%), далее идет спикер Виктория Чмилите-Нильсен (4,1%), лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис (2,9%) и лидер Партии труда Виктор Успасских (2,9%).

Больше всего жителей - 18% не доверяют премьер-министру Ингриде Шимоните, министру экономики Аушрине Армонайте (16,2%) и главе МИД Литвы Ландсбергису (13,9%).

На четвертом месте идет лидер "крестьян" Карбаускис (10,2%), далее идет лидер Партии труда Виктор Успасских (6,8%), глава Минздрава Арунас Дулькис (5,4%), депутат Пятрас Гражулис (4,5%), лидер Избирательной акции поляков Литвы Вальдемар Томашевский (3,6%) и депутат Аурелиюс Верига (3,5%).

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