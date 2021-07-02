Газовоз Coral Fungia идет из Высоцка, где находится завод российской компании "Новатэк", показывают данные порталов vesselfinder.com., myshiptracking.com и marinetraffic.com. Судно должно пришвартоваться в Клайпеде в ночь с пятницы на субботу.
В графике оператора терминала Klaipedos nafta также указано, что судно ожидают в порту в субботу. Эти небольшие суда доставляют грузы СПГ объемом 9,5-15 тыс. кубометров.
В соответствии с графиком Klaipedos nafta, в этом месяце на терминале ожидаются еще три малых газовоза и один большой.
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