За минувшие сутки пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов

За минувшие сутки пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов, сообщила в пятницу Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

Это крупнейшее число нелегальных мигрантов, задержанное до этой поры за сутки, оно почти втрое превышает прежние суточные рекорды, сказал BNS представитель СОГГЛ Гедрюс Мишутис.

Среди задержанных мигрантов - граждане Камеруна, Ирака, Сирии, Афганистана.

Большинство из нелегальных мигрантов попросили убежища в Литве. Всем иностранцам будут сделаны тесты на COVID-19, а до получения результатов они будут изолированы.

В общей сложности в этом году из Беларуси в Литву пытались незаконно попасть 822 нелегальных мигранта. Это число в десять раз больше, чем за весь 2020 год. В прошлом году на границе Литвы был задержан 81 такой иностранец. В 2019 году пограничники задержали 46 нелегальных мигрантов, в 2018 году - 104, в 2017 году - 72.

Среди задержанных в этом году на границе с Беларусью преобладают граждане Ирака или представившиеся ими - 481. Также задержано 57 граждан Ирана, 51 гражданин Сирии, 46 граждан Беларуси, 28 граждан России, 13 граждан Гвинеи, 12 граждан Турции, 10 граждан Шри-Ланки, а также граждане других стран или представившиеся ими.

В последнее время заметно вырос поток таких мигрантов, и СОГГЛ усилила охрану границы с Беларусью. Помимо различных организационных мер, на этот участок были командированы сотрудники других подразделений СОГГЛ и выделены дополнительные технические ресурсы. Кроме того, на помощь пограничникам прибыли сотрудники Службы общественной безопасности, Союза стрелков и других ведомств и организаций, на границе с Беларусью также приступили к работе представители Европейского агентства охраны границ и береговой линии Frontex.

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