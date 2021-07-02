Цены на жилье выросли и в спальных районах: где квартиры подорожали больше всего

Аналитики предупреждают, что в этом году жилье будет дорожать больше, чем вырастут зарплаты, жилье будет менее доступным. Поскольку новое жилье будет не по карману, некоторые жители обратят свой взор на старые квартиры, но не надо забывать, что рост цен на новое жилье приводит к росту цен и на старые квартиры. На данный момент подорожали квартиры во всех спальных районах Вильнюса и Каунаса, кое-где рост цен был впечатляющим.

Участники рынка недвижимости, эксперты и аналитики знают, что рост цен на новое жилье влечет за собой и подорожание старых квартир. Представитель компании Ober-Haus Раймондас Регинис сказал, что сейчас цены растут на всю недвижимость (дома, квартиры, землю, усадьбы и т.д.) во всех регионах страны.

По данным Ober-Haus, в мае 2021 года в Вильнюсе старые квартиры были на 9,5% дороже, чем в мае 2020 года, а в Каунасе - на 9,3%, новые квартиры соответственно были дороже на 14,3% (в Вильнюсе) и на 12,2% (в Каунасе). В Клайпеде за год больше подорожало не новое, а старое жилье (старое на 11,9%, новое на 10,9%).

По данным Центра реестра, рынок старых квартир в Вильнюсе в этом году самый активный за последние 10 лет. За 6 месяцев этого года было продано почти 4300 старых квартир, на 16% больше, чем в первое полугодие 2019 года, и на 60%, чем в первое полугодие 2020 г.

По данным Региниса, 3-комнатная квартира в старом блочном доме Вильнюса сейчас стоит до 100 000 евро, а за квартиры с хорошей отделкой просят и 105 000-115 000 евро.

Аналитик в сфере недвижимости Арнольдас Антанавичюс подчеркнул, что самые большие перемены фиксируются в тех микрорайонах, которые отличаются низкой базой сравниваемых цен. В Вильнюсе больше всего подорожало жилье в Лаздинай, Каролинишкес, Виршулишкес, Юстинишкес, Шешкине и Фабийонишкес. Там за 5 месяцев цена выросла на 15,9%.

"Затем идет Науининкай, южная часть Вильнюса, где жилье значительно подорожало. В Каунасе больше всего выросли цены в западной части города, в Вилиямполе, в серверной части, в Дайнаве и Эйгуляй", – заметил собеседник.

По подсчетам Антанавичюса, в западной части Вильнюса жилье подорожало на 14%, в южной – на 12% (на 130-150 евро за кв. м).

Аналитик это объясняет очень просто - дорожает новое жилье, поднимаются цены и на другое жилье (покупатели обращают на него свое внимание, поскольку новое уже не всем по карману, а такой интерес вызывает рост цен).

Регинис назвал те же причины подорожания старого жилья.

"Если взглянуть на исторические данные, то мы видим, что относительная разница между жильем старой и новой постройки остается похожей", – прибавил эксперт.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост цен жилья старой постройки. Это может быть обусловлено не только спросом, но и подорожанием стройматериалов, растущими требованиями к энергетическому классу жилья, нехваткой работников, введенной платой за инфраструктуру и т.д.

"Я думаю, сейчас мы будем наблюдать некоторую приостановку роста цен. Доходы у потенциальных покупателей должны увеличиться, нужно накопить деньги на первый взнос. Я думаю, покупатели на некоторое время исчерпали свои финансовые резервы на покупку жилья", – сказал Антанавичюс.

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